Ростовские врачи спасли малыша, голову которого пробил металлический стержень от игрушки

19 Март 2020 2020-03-19T17:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице врачи вытащили из головы двухлетнего мальчика металлический стержень от игрушечной машинки.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Во время игры ребенок упал затылком на свои игрушки. Запчасть игрушечного автомобиля вонзилась в его голову, пробила мягкие ткани, а также кость черепа. Маленькому пациенту удалось выжить благодаря мастерству врачей БСМП.

- В ходе операции было установлено, что до большого венозного синуса металлическому стержню оставался всего миллиметр, – отмечено в сообщении.

Сейчас пострадавший малыш находится под интенсивным наблюдением врачей. Его жизни здоровью ничего уже не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU