В Ростове-на-Дону в судах ввели ограничения из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T17:43:47+03:00

заседания будут проходит в закрытом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В донской столице два суда ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.Соответствующая информация размещена на официальных сайтах судебных инстанций.

Президиум Верховного Суда РФ постановил с 19 марта по 10 апреля ввести ограничение на посещение граждан и рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавируса.

Так, в Ростовском областном суде,Южном окружном военном суде и Арбитражном суде временно приостановили личный прием граждан. Будут рассматриваться только безотлагательные дела, а также те, которые связаны с изменениями меры пресечения и несовершеннолетними детьми. Во всех залах не должно быть посторонних.

Стоит отметить, что судьям и работникам ведомств при малейших симптомах заболевания стоит покинуть рабочее место и обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU