В Ростове-на-Дону в судах ввели ограничения из-за коронавируса
В донской столице два суда ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.Соответствующая информация размещена на официальных сайтах судебных инстанций.
Президиум Верховного Суда РФ постановил с 19 марта по 10 апреля ввести ограничение на посещение граждан и рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавируса.
Так, в Ростовском областном суде,Южном окружном военном суде и Арбитражном суде временно приостановили личный прием граждан. Будут рассматриваться только безотлагательные дела, а также те, которые связаны с изменениями меры пресечения и несовершеннолетними детьми. Во всех залах не должно быть посторонних.
Стоит отметить, что судьям и работникам ведомств при малейших симптомах заболевания стоит покинуть рабочее место и обратиться к врачу.
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ИСТОЧНИК KP.RU