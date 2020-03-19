2020-03-19T17:43:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону в судах ввели ограничения из-за коронавируса

При малейших симптомах сотрудникам посоветовали покинуть рабочие места
ДЕНИСОВ ПЕТР
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заседания будут проходит в закрытом режимезаседания будут проходит в закрытом режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице два суда ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.Соответствующая информация размещена на официальных сайтах судебных инстанций.

Президиум Верховного Суда РФ постановил с 19 марта по 10 апреля ввести ограничение на посещение граждан и рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавируса.

Так, в Ростовском областном суде,Южном окружном военном суде и Арбитражном суде временно приостановили личный прием граждан. Будут рассматриваться только безотлагательные дела, а также те, которые связаны с изменениями меры пресечения и несовершеннолетними детьми. Во всех залах не должно быть посторонних.

Стоит отметить, что судьям и работникам ведомств при малейших симптомах заболевания стоит покинуть рабочее место и обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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