Регоператор ГК «Чистый город» напоминает о способах онлайн-оплаты вывоза ТКО

19 Март 2020 2020-03-19T17:42:59+03:00

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Для того, чтобы своевременно оплатить услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, а также решить большую часть вопросов по вывозу ТКО, сегодня необязательно посещать офис регоператора и выходить из дома. Всё это можно сделать при помощи компьютера или мобильного телефона.

Дистанционная оплата услуги доступна через Сбербанк онлайн либо подключив автоплатёж. После его подключения фиксированная сумма будет списываться со счёта абонента ежемесячно в одно и то же время.

Кроме того, всю необходимую информацию потребители могут найти в «Личном кабинете» на сайте регионального оператора https://rostov.clean-rf.ru/.

В нём есть возможность отследить платежи, скачать и распечатать квитанции ещё до того, как их доставят на дом.

В ближайшее время штрафных санкций за задолженность по оплате вывоза ТКО нет, так что долги по услуге можно оплатить без пени.

Регоператор обращает внимание жителей, что в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно, ст.154 ЖК РФ, услуга по обращению с ТКО относится к коммунальной, а это значит, что своевременная оплата обязательна для всех потребителей.