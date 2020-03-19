2020-03-19T18:14:35+03:00
Общество

Ростовская область оказалась второй в ЮФО по доступности минимального продуктового набора

Продукты за год подорожали
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Ростовской области выросла стоимость продуктового набораВ Ростовской области выросла стоимость продуктового набораФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стоимость продуктового минимального набора в Ростовской области в минувшем месяцев 2020 года составила 3801 рубль. В результате регион занял второе место по дешевизне в списке субъектов ЮФО.

Как сообщает Ростовстат, первое место по доступности продуктового набора среди субъектов Южного федерального округа занимает Волгоградская область. Там за продукты питания придется заплатить около 3569 рублей. Третье место заняла республика Адыгея с результатом 3865 рублей, а на четвертом оказалась Астраханская область, где придется отдать в среднем 4124 рубля. Дороже всего за условный минимальный набор придется заплатить в Краснодарском крае и Севастополе.

Стоит отметить, что в среднем по России его цена равна 4109 рублям. Зафиксировано снижение стоимости продуктовой корзины по всем субъектам ЮФО, но в Ростовской области цена выросла на 0,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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