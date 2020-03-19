2020-03-19T19:08:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Рейсы из Ростова в Ереван отменены из-за пандемии коронавируса

Деньги за купленные авиабилеты компания вернет
Виктория Никитина
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Рейсы из Ростова в Ереван отменены. Фото: пресс-служба авиакомпании "Азимут"Рейсы из Ростова в Ереван отменены. Фото: пресс-служба авиакомпании "Азимут"
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Авиакомпания "Азимут" временно отменила рейсы в Ереван из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Таким образом с 20 по 27 марта из аэропорта "Платов" не будут летать самолеты в столицу Армении. Ранее рейсы выполнялись по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. А также с 29 марта по 1 мая отменились и самолеты вылетающие по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания также отменила рейсы на Ереван из Краснодара, Сочи, Калуги и Уфы.

- Въезд в Республику Армения открыт только гражданам, возвращающихся к месту постоянного проживания, членам делегаций, возвращающихся после участия в мероприятиях в рамках военной программы и программы военно-технического сотрудничества, официальных визитов, и сопровождающих их лиц, членов дипломатических представительств и их семей, лиц, не имеющих гражданства Республики Армения, но имеющих вид на жительство в Республике Армения, а также представителей 102-й Российской военной базы, дислоцирующейся в Республике Армения и членов их семей, - говорится на сайте авиакомпании.

В настоящее время авиакомпания возвращает деньги за купленные билеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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