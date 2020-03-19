Въезд на территорию Ростовской области запретили без паспорта гражданина РФ

19 Март 2020 2020-03-19T20:07:33+03:00

В Ростовскую область не смогут попасть граждане без паспорта РФ Фото: "КП" Архив

Уроженцы ДНР и ЛНР тоже не смогут попасть в донской регион

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Въезд в Ростовскую область запретили всем, у кого нет паспорта гражданина РФ.

Властям региона пришлось ввести такие ограничения из-за возможности распространения коронавируса. Теперь горожанам без паспорта гражданина РФ запрещен въезд в Ростовскую область. В том числе, в донской регион не смогут попасть и граждане ДНР и ЛНР.

- Постановлением Правительства решено ограничить въезд на территорию РФ иностранным гражданам, - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU