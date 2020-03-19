Въезд на территорию Ростовской области запретили без паспорта гражданина РФ
Въезд в Ростовскую область запретили всем, у кого нет паспорта гражданина РФ.
Властям региона пришлось ввести такие ограничения из-за возможности распространения коронавируса. Теперь горожанам без паспорта гражданина РФ запрещен въезд в Ростовскую область. В том числе, в донской регион не смогут попасть и граждане ДНР и ЛНР.
- Постановлением Правительства решено ограничить въезд на территорию РФ иностранным гражданам, - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовские улицы будут мыть ежедневно во избежание распространения коронавируса.
Усиленный режим будет введен на предприятиях, в офисах и на соцобъектах.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU