В Ростове скончался известный актер театра Игорь Богодух

19 Март 2020 2020-03-19T20:34:37+03:00

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В донской столице скончался народный артист РСФСР Игорь Богодух.

Богодух ушел из жизни в четверг, 19 марта, на 83-м году жизни. Он играл множество ролей в театре драмы более 50 лет. На сцену мужчина стал выходить, еще когда был студентом. Первой его ролью была роль красавца-кабальеро Дористео в «Хитроумной влюбленной». В труппу театра его приняли в 1964 году, когда он окончил училище.

- Он играл много, истово, не повторяясь и не вписываясь ни в какие амплуа. В памяти зрителей и коллег останутся все сыгранные им роли, - сообщили в театре драмы имени Максима Горького.

Стоит также отметить, что Богодух снимался и в кино, в том числе в картине «Миллион в брачной корзине». Коллектив театра выразил глубокие и искренние соболезнования близким актера.

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ИСТОЧНИК KP.RU