В Ростове открыли "горячую линию" для одиноких горожан

19 Март 2020 2020-03-19T20:56:50+03:00

В Ростове открыли "горячую линию" для одиноких людей Фото: "КП" Архив

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В донской столице открыли "горячую линию" для обращений одиноких местных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

«Горячая линия» была открыта департаментом социальной защиты населения. Обратиться по этому номеру могут одинокие местные жители и инвалиды.

- Позвонить можно, если в условиях сложной эпидобстановки, необходима помощь в покупке и доставке продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что телефон будет работать круглосуточно. Обращаться следует по номеру 8-988-572-65-69.

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Звонить можно в рабочее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU