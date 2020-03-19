В Ростове открыли "горячую линию" для одиноких горожан
В донской столице открыли "горячую линию" для обращений одиноких местных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.
«Горячая линия» была открыта департаментом социальной защиты населения. Обратиться по этому номеру могут одинокие местные жители и инвалиды.
- Позвонить можно, если в условиях сложной эпидобстановки, необходима помощь в покупке и доставке продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Стоит отметить, что телефон будет работать круглосуточно. Обращаться следует по номеру 8-988-572-65-69.
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Звонить можно в рабочее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU