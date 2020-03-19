В ростовском аэропорту с борта самолета сняли нетрезвого пассажира

19 Март 2020 2020-03-19T21:44:14+03:00

Он может провести за решеткой 15 суток

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В ростовском аэропорту с самолета сняли мужчину в нетрезвом состоянии. Он добивался того, чтобы попасть на рейс.

В полицию обратился сотрудник аэропорта с заявлением о том, что к самолету, который должен совершить рейс в Санкт-Петербург требуются сотрудники. Одному из пассажиров было отказано в перелете, так как он был сильно пьян.

- Пассажира доставили в отдел для проведения проверки. Нарушителем оказался 54-летний житель ближайшего зарубежья, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Мужчине грозит провести за железной решеткой до 15 суток.

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В отношении дончанки составили административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU