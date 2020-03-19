Ростовским школам порекомендовали перейти на дистанционное обучение
Вместо дополнительной недели каникул ростовские школы перейдут на дистанционное обучение.
Ранее на совещании Рособрнадзора и министерства просвещения было принято решение о том, что из-за пандемии коронавируса ростовские школьники будут отдыхать на весенних каникулах на неделю больше. Но сегодня решение было пересмотрено и городская администрация вместо дополнительной недели каникул порекомендовала перейти на дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU