Пельмени с поролоном не желаете: в ростовском супермаркете "изобрели" новый

20 Март 2020 2020-03-20T09:16:19+03:00

"Кто-то с работы утащил фарш, а чтоб скрыть следы преступления, притащил поролон"

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Один из ростовских супермаркетов "предложил" ростовчанам полакомиться пельменями с начинкой, похожей на поролон.

Одна из местных жительниц случайно приобрела такой деликатес. О своей неудачной рассказала ростовчанка в одном из городских пабликов соцсети.

- Накануне купили пельмени в супермаркете. Сначала смутило, что они были слишком легкие. Но мы все равно их сварили. Мясного аромата вообще не было, а на тарелке они вообще начали пищать. В общем, они оказались несъедобными - внутри не мясо, а как будто поролон! - высказала свое негодование ростовчанка.

Покупательница уточнила, что на пельменях указан производитель «Век», но сама продукция крайне похожа на подделку.

«Кто-то с работы утащил фарш, а чтоб скрыть следы преступления, притащил поролон», «Думаю это просто муляж упаковка, для стендов и прочего, просто перепутали. Ну или не просто», — прокомментировали произошедшее пользователи.

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Магазин обещал принять меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU