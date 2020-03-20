На донской трассе водитель врезался в бензовоз и погиб
Страшная авария произошла в Морозовском районе Ростовской области. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 столкнулся с бензовозом.
По предварительным данным, ДТП произошло на 247-м км автодороги Волгоград-Каменск в накануне в 17:40. Автомобилист, находящийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик КамАЗ.
В результате полученных травм на месте аварии умер водитель «шестерки», его 38-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Специалисты УГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU