2020-03-20T10:52:26+03:00
Общество

На донской трассе водитель врезался в бензовоз и погиб

Пассажир чудом остался жив
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшегоСпециалисты устанавливают обстоятельства произошедшегоФото: Мария ЛЕНЦ
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Страшная авария произошла в Морозовском районе Ростовской области. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 столкнулся с бензовозом.

По предварительным данным, ДТП произошло на 247-м км автодороги Волгоград-Каменск в накануне в 17:40. Автомобилист, находящийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик КамАЗ.

В результате полученных травм на месте аварии умер водитель «шестерки», его 38-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Специалисты УГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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