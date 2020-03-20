Синоптики обещают ростовчанам теплые выходные

20 Март 2020 2020-03-20T11:28:57+03:00

Но в городе будет пасмурно

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Жителям донской столицы стоит заранее продумать предстоящие выходные. Синоптики обещают горожанам теплую и пасмурную погоду. В городе пройдет небольшой дождь, поэтому от пикников на природе лучше отказаться.

В субботу, 21 марта, с самого утра в Ростове-на-Дону будет ясно, но уже днем небо начнет затягивать тучами. В этот период воздух прогреется до отметки в +14 градусов тепла. В донской столице в субботу сильного ветра и дождя не ожидается.

В последний день уходящей недели, согласно прогнозам синоптиков, в в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь. В донской столице температура воздуха около +13 градусов тепла днем, а ночью столбик термометра будет колебаться а районе +5 и +8 градусов ночью.

Предстоящая рабочая неделя не порадует горожан солнцем, но в городе будет тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU