2020-03-20T11:46:01+03:00
Общество

"Это отрава!": Ростовчанка купила в магазине пельмени с "поролоном" вместо мяса

Вся семья осталась без ужина
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанка купила пельмени с "поролоном". Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Ростовчанка купила пельмени с "поролоном". Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Неудачной покупкой поделилась в социальных сетях жительница донской столицы. Пельмени с "поролоном" жительница донской столицы купила в одном из супермаркетов.

- Сначала смутило, что они были слишком легкие. Но мы все равно их сварили. Мясного аромата не было, а на тарелке они вообще начали пищать. В общем, они оказались несъедобными - внутри не мясо, а как будто поролон, - сообщила раздосадованная женщина.

Все семья отказалась от такой еды. Судя по всему, в ближайшее время ростовчанка не будет покупать магазинные пельмени.

Подписчики принялись делиться своим мнением и домыслами о том, куда же делся главный ингредиент блюда - мясо: «Кто-то унес мясо домой», «Возможно это новый вид пельменей», «Соевое мясо похоже на поролон, как губка мягкое, и при надавливании обратно выравнивается. Скорее всего, это оно», «Это отрава! Зачем вы купили дешевые пельмени», «Визуально похоже на соевое мясо, да, оно именно так выглядит, или белок пшеницы» и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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