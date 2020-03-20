За год 6,5 тысячи жителей Ростовской области оформили жилищный кредит в ВТБ

20 Март 2020 2020-03-20T12:27:45+03:00

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В Ростовской области размер ипотечного портфеля ВТБ достиг 30 млрд рублей. Рост составил 23 процента. Такие итоги озвучили в банке за 2019 год.

В частности, объемы ипотечных продаж увеличены до 11,7 млрд рублей. Жилищный кредит в банке оформили свыше 6,5 тысячи жителей нашего региона. А более половины выдач по продукту пришлось на готовую недвижимость.

Сообщается также, что средняя сумма займа составила 1,8 млн рублей. Средний срок кредита - 15 лет. При этом заемщики погашают ипотеку быстрее, в среднем, за 10 лет.

- Жилищное кредитование в Ростовской области остается крайне востребованным продуктом, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Это один из драйверов развития банковской отрасли. В прошлом году, на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, наш банк неоднократно улучшал условия по всем ипотечным программам, что в целом положительно сказалось на наших результатах. Конечно, этому способствует и развитие госпрограмм, где мы являемся активными участниками. Уверен, что увеличение суммы и срока предоставления материнского капитала, а также решение правительства о предоставлении выплаты при рождении первого ребенка позитивно скажется на развитии рынка ипотечного кредитования и увеличении доли ВТБ в регионе.

Так, в сегменте жилищного кредитования банк уже занимает в регионе 26% рынка. А каждый четвертый клиент банка в регионе воспользовался ипотекой по двум документам. Всего по ней было реализовано свыше 1,8 тысячи сделок на 2,9 млрд рублей (рост +44%). А в рамках программы «Ипотека с господдержкой» 370 донских семей оформили кредит на сумму 720 млн рублей.

К слову, в настоящее время кредит на покупку жилья в ВТБ можно оформить по ставке от 7,9%, а рефинансировать – от 8,3%. «Ипотека с господдержкой» доступна клиентам ВТБ по ставке 5%.