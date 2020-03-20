Железнодорожные рейсы Ростов-Баку отменили из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T12:46:11+03:00

Точная дата возобновления поездок по отмененным рейсам пока неизвестна Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пассажиры поездов,которые приобрели билет на рейс Ростов-Баку, будут вынуждены отказаться от поездок. Железнодорожные рейсы по этому направлению отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

По информации пресс-службы СКЖД, сейчас приостановлены все пассажирские рейсы, на которых можно отправиться из России в Азербайджан, в числе отмененных направлений Ростов-Баку, Москва-Баку и Киев-Баку.

Деньги за билеты на отмененные рейсы пассажиры смогут будет вернуть без дополнительных плат в течение полугода. Точная дата возобновления железнодорожных сообщений по отмененным рейсам пока неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU