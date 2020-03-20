В Ростове-на-Дону роддомы закрыли для посещения из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T13:01:11+03:00

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В донской столице во всех родильных домах города запретили посещения для родственников пациентов. В городе введены ограничения из-за опасности коронавируса. Об этом во время представления доклада сообщила заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Сейчас роддома закрыты для всех посетителей из-за пандемии коронавируса. Эти меры временно введены для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье матерей и новорожденных, иммунитет которых после появления на свет еще только формируется.

На территории Ростова-на-Дону и всей области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В регионе введен режим повышенной готовности. Власти отменили проведение мероприятий, численность которых превышает 500 человек. Сейчас наблюдением медиков в донской столице находится 268 человек, в числе которых 21 ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU