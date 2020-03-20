Пьяный и без прав: в Ростове за грубые нарушения ПДД уволен помощник прокурора

20 Март 2020 2020-03-20T13:56:04+03:00

Он ездил по городу за рулем дорогого джипа без каких-либо документов

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону уволили помощника прокурора Кировского района за грубые нарушения правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения он ездил по городу за рулем "Порш-Каен" без прав и каких-либо документов на машину. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил 1Rnd.ru.

Все произошло 14 марта, когда сотрудники ГИБДД остановили дорогую иномарку на дороге. Патрульные попросили предъявить водительские права и документы на автомобиль. Однако, мужчина за рулем не смог удовлетворить требования сотрудников - ни того, ни другого у него не было. Зато присутствовало алкогольное опьянение - помощник прокурора выпил перед тем, как сесть за руль.

- За ненадлежащее исполнение работником своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, помощник прокурора Кировского район был уволен, - уточнил источник издания.

ИСТОЧНИК KP.RU