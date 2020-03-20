2020-03-20T14:43:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали разыскиваемого за подделку документов иностранца

Мужчина скрывался от правосудия
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого гражданинаСотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого гражданинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донской столице задержали 21-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, сотрудники полиции на водном транспорте увидели парня, который внешне был похож на разыскиваемого за подделку документов злоумышленника.

В ходе оперативных мероприятий оказалось, что мужчина является 21-летним жителем ближнего зарубежья. Мужчина уехал из своей страны, чтобы избежать суда. Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого гражданина.

Из Ростова-на-Дону 21-летнего мужчину отправят домой, где он будет осужден за совершенное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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