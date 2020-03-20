В Ростове-на-Дону задержали разыскиваемого за подделку документов иностранца
В донской столице задержали 21-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, сотрудники полиции на водном транспорте увидели парня, который внешне был похож на разыскиваемого за подделку документов злоумышленника.
В ходе оперативных мероприятий оказалось, что мужчина является 21-летним жителем ближнего зарубежья. Мужчина уехал из своей страны, чтобы избежать суда. Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого гражданина.
Из Ростова-на-Дону 21-летнего мужчину отправят домой, где он будет осужден за совершенное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU