В Ростове-на-Дону задержали разыскиваемого за подделку документов иностранца

20 Март 2020 2020-03-20T14:43:41+03:00

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В донской столице задержали 21-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, сотрудники полиции на водном транспорте увидели парня, который внешне был похож на разыскиваемого за подделку документов злоумышленника.

В ходе оперативных мероприятий оказалось, что мужчина является 21-летним жителем ближнего зарубежья. Мужчина уехал из своей страны, чтобы избежать суда. Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого гражданина.

Из Ростова-на-Дону 21-летнего мужчину отправят домой, где он будет осужден за совершенное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU