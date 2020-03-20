Держитесь крепче: в Ростове столкнулись два автобуса с пассажирами

20 Март 2020 2020-03-20T14:52:17+03:00

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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В момент аварии в салоне машин находились люди. В результате инциденте никто из них не пострадал. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

По словам очевидцев, автобус № 47 двигался по своему маршруту. Когда он подъехал к остановке на улице Вавилова, там уже стоял его "коллега" за рулем автобуса № 18. Водитель открыл двери, выгрузил пассажиров, взял новых и тронулся. Не рассчитав расстояние до стоявшего впереди транспорта, 47-ой врезался в 18-ый.

Удар был такой силы, что у 47-го автобуса треснуло лобовое стекло и частично отвалился передний бампер. 18-у тоже досталось не слабо: у него помялось вся задняя часть, разбилось и высыпалось стекло. Детали кузова разбросало во асфальту.

Как сообщили в региональном ГИБДД, никто из пассажиров не пострадал. Люди отделались легким испугом.

Теперь патрульным придется разобраться в обстоятельствах ДТП. Между тем, ростовчане часто жалуются на стиль вождения водителей городских маршрутов. В комментариях под постом, где сообщили новость об аварии, пользователи оставили множество нелицеприятных отзывов о качестве транспортного обслуживания в Ростове.

Никто из людей не пострадал. Фото: соц. сети

ИСТОЧНИК KP.RU