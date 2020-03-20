2020-03-20T15:54:57+03:00
Общество

Для профилактики коронавируса в Ростове моют автобусы прямо на маршрутах

Специалисты в защитных костюмах обрабатывают транспорт на конечных остановках
Дадаян Давид
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Дезинфекция общественного транспорта. Фото: администрация РостоваДезинфекция общественного транспорта. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону для профилактики короновируса идет обработка общественного транспорта прямо на маршрутах. Об этом сообщили в городской администрации 20 марта.

Решение об этом было принято после многочисленных обращений людей о некачественной уборке автобусов и маршруток. В ростовской мэрии пришли к выводу, что необходимо еще более тщательно обрабатывать салон общественного транспорта. Теперь дезинфекция будет проходить не только в конце смены, но и во время работы, прямо на маршрутах.

Уже с сегодняшнего дня на конечных остановках, пока нет пассажиров, в автомобиль заходят люди в защитных костюмах и проводят полноценную дезинфекцию. Специалисты распыляют антисептическое средство по всему салону, после чего транспорт продолжает работу.

Эта мера направлена на профилактику различных инфекций в том числе и коронавирусной.

Люди в защитных костюмах распыляют антисептик. Фото: администрация Ростова

Люди в защитных костюмах распыляют антисептик. Фото: администрация Ростова

ИСТОЧНИК KP.RU

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