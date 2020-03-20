Жителей Ростовской области предупредили о режиме повышенной пожароопасности

20 Март 2020 2020-03-20T16:48:35+03:00

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В предстоящие выходные жителям донского региона стоит отказаться от шашлыков на природе. 21 и 22 марта на территории Ростовской области сохранится режим высокой пожароопасности, сообщили в региональном ГУ МЧС.

– Вероятность пожаров высока в южных районах, Приазовье и Ростове-на-Дону. Высокая пожароопасность сохраняется в ряде районов северо-запада региона и ожидается местами в центральных и юго-восточных районах, – отметили в ведомстве.

Людей попросили воздержаться от разведения костров на природе, а также посоветовали быть внимательными и осторожными в обращении с огнем. Собственникам частных домов и земельных участков порекомендовали отказаться от выжигания сухой травы и камыша.

Стоит отметить, что недавно неподалеку от ростовского стадиона, расположенного на левом берегу Дона, горел камыш. Пламя стремительно распространялось по территории из-за ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU