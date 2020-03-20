Без прав устроил погоню: под Ростовом задержали водителя, попытавшегося уйти от сотрудников ДПС

20 Март 2020 2020-03-20T17:01:25+03:00

Во время преследования он попал в аварию и пустился в бега

Изменить размер текста: A A

В Новочеркасске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который ранее уже был лишен водительских прав. Он не захотел останавливаться на требования патрульных и устроил погоню прямо в городе. По данным регионального ГИБДД, все произошло 20 марта.

Сегодня утром на улице Машиностроителей инспекторы ДПС обратили внимание на один из автомобилей - "Хендай-Акцент". Сотрудники дали сигнал остановить машину, но водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

Началась погоня. Спустя несколько минут парень за рулем не справился с управлением и вблизи дома № 7 врезался в кирпичную стену. Этого ему показалось мало - он выбежал из машины и попытался скрыться. Авантюра не увенчалась успехом - сотрудники оказались быстрее и вскоре задержали нарушителя.

- Водителем "Хендай-Акцент" оказался 24-летний житель Ростовской области. Ранее он уже был лишен водительского удостоверение, поэтому не имел права управлять автомобилем, - уточнили в ведомстве.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Теперь он может заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU