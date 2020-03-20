Новый сезон в «Сочи Парке» уже стартовал

20 Март 2020 2020-03-20T18:20:19+03:00

С 20 марта начали работу экстремальные, детские и семейные аттракционы, но при этом отменены шоу и представления

Изменить размер текста: A A

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и в мире, связанной со вспышкой вируса Covid-19, руководство первого тематического парка приняло решение дать старт сезону в необычном формате.

С 20 марта начали работу экстремальные, детские и семейные аттракционы, но при этом отменены шоу и представления, включая встречи в резиденции Бабы-яги. Такой формат сохранится до середины апреля. Уточняется, что комплекс будет открыт ежедневно с 11:00 до 20:00, без выходных.

Всю информацию об изменениях работы «Сочи Парка» и детского развлекательного комплекса «Страна Медведия» можно увидеть на официальном сайте sochipark.ru.

Реклама