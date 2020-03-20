В Ростове-на-Дону центр фиксации нарушений ГИБДД перешел на удаленный режим работы

20 Март 2020 2020-03-20T17:09:23+03:00

Водителей будут консультировать через интернет или по телефону

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В пятницу, 20 марта, в Ростове-на-Дону Центр фиксации нарушений ПДД закрыли для посетителей. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.

- Консультативный прием граждан будет осуществляться по телефонам по вторникам и средам с 09.00 до 18.00 мск, а также по пятницам с 09.00 до 17.45, - отмечено в сообщении ведомства.

Люди смогут отправлять обращения через официальный сайт Госавтоинспекции или на электронную почту. С помощью этого портала можно оперативно получить информацию, узнать о существующих штрафах и оплатить штраф в режиме онлайн.

В областном УГИБДД для приема письменных жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и обращений, подписанных личной подписью, в ЦАФАП на Доватора, 154 справа от входной двери установили почтовый ящик.

ИСТОЧНИК KP.RU