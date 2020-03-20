2020-03-20T17:48:18+03:00
Общество

В донской аптеке приставы арестовали лекарства из-за штрафа в два миллиона рублей

Собственник долгое время уклонялся от оплаты
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В результате всех принятых мер штраф был оплаченВ результате всех принятых мер штраф был оплаченФото: Алексей ФОКИН
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На Дону судебные приставы арестовали имущество аптеки, которая задолжала около двух миллионов рублей. Эта сумма должна была быть выплачена в качестве штрафа, сообщили в региональном Росздравнадзоре.

Руководство компании долгое время не оплачивала крупный штраф почти в два миллиона рублей. Специалисты территориального органа Росздравнадзора обратился к судебным приставам для взыскания долгов.

Судебным приставам пришлось описать бытовую технику, мебель и продаваемые лекарственные препараты, которые находились на реализации в аптеке. Имущество было арестовано.

Стоит отметить, что в результате всех принятых мер штраф был оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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