В донской аптеке приставы арестовали лекарства из-за штрафа в два миллиона рублей
На Дону судебные приставы арестовали имущество аптеки, которая задолжала около двух миллионов рублей. Эта сумма должна была быть выплачена в качестве штрафа, сообщили в региональном Росздравнадзоре.
Руководство компании долгое время не оплачивала крупный штраф почти в два миллиона рублей. Специалисты территориального органа Росздравнадзора обратился к судебным приставам для взыскания долгов.
Судебным приставам пришлось описать бытовую технику, мебель и продаваемые лекарственные препараты, которые находились на реализации в аптеке. Имущество было арестовано.
Стоит отметить, что в результате всех принятых мер штраф был оплачен.
ИСТОЧНИК KP.RU