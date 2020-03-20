В Ростове задержали серийного вора-домушника

20 Март 2020 2020-03-20T18:44:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж.

В ходе следствия стало известно, что 33-летний ростовчанин, повредив окно, проник в дом местной жительницы и похитил оттуда ювелирные изделия на сумму около 85 тысяч рублей. Вернувшись домой, потерпевшая обнаружила следы постороннего в доме и пропажу драгоценностей.

Женщина незамедлительно обратилась с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Фигурант свою вину полностью признал и сообщил, что похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги уже потратил. Позже стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. А затем полицейские выяснили, что подозреваемый причастен еще к восьми подобным эпизодам. Общая сумма причиненного ущерба составила около 170 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону задержали воришку, на счету которого 13 краж.

Теперь вину мужчины должны доказать в суде.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU