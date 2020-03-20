Бой Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера отложили из пандемии коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T19:10:40+03:00

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В донской столице перенесли бой чемпиона из Волгодонска Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера из Республики Бурятия.

Такое решение приняли организаторы из-за введенного губернатором Ростовской области режима повышенной готовности в донском регионе, в связи с пандемией коронавируса в мире. Новую дату проведения встречи пока не сообщили. Об этом своим подписчикам Дмитрий Кудряшов сообщил в Instagram и опубликовал фото, на котором он сидит, уставившись на горящий камин в плохом расположении духа.

- Поединок в мае отменен… Ждем новую дату…- написал боксер.

Подписчики попытались в комментариях поддержать расстроенного бойца.

"Какая бы не была дата, мы ждем только победу Дима", - написал в комментариях к посту один из поклонников бойца

Напомним, что бой за звание обязательного претендента за титул WBC должен был состояться 8 мая в Ростове-на-Дону. Ранее Дмитрий уже высказывал свое опасение о возможном переносе предстоящего поединка.

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ИСТОЧНИК KP.RU