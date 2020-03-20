Бой Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера отложили из пандемии коронавируса
В донской столице перенесли бой чемпиона из Волгодонска Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера из Республики Бурятия.
Такое решение приняли организаторы из-за введенного губернатором Ростовской области режима повышенной готовности в донском регионе, в связи с пандемией коронавируса в мире. Новую дату проведения встречи пока не сообщили. Об этом своим подписчикам Дмитрий Кудряшов сообщил в Instagram и опубликовал фото, на котором он сидит, уставившись на горящий камин в плохом расположении духа.
- Поединок в мае отменен… Ждем новую дату…- написал боксер.
Подписчики попытались в комментариях поддержать расстроенного бойца.
"Какая бы не была дата, мы ждем только победу Дима", - написал в комментариях к посту один из поклонников бойца
Напомним, что бой за звание обязательного претендента за титул WBC должен был состояться 8 мая в Ростове-на-Дону. Ранее Дмитрий уже высказывал свое опасение о возможном переносе предстоящего поединка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону у известного боксера Дмитрия Кудряшова угнали Lexus за семь миллионов рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU