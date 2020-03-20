В донской столице вынесли приговор снесшему резиновую лодку судоводителю

20 Март 2020 2020-03-20T20:01:41+03:00

В Ростове осудили судоводителя за столкновение с лодкой Фото: "КП" Архив

Он заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей

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В Ростове-на-Дону осудили судоводителя, который допустил столкновение с резиновой лодкой.

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в октябре 2019 года на реке Маныч. Подсудимый на лодке "Волжанка 45" нарушил правила безопасности движения на воде и врезался в надувную резиновую лодку "Фрегат-320".

- Один из пассажиров в результате столкновения сильно пострадал. После этого возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Южного управления на транспорте СКР.

Отмечается, что 32-летний фигурант признал вину и загладил причиненный вред. Ему был назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU