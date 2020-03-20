2020-03-20T20:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Водителей автобусов с кашлем, насморком и повышенной температурой не выпускают на линию

Каждый день шоферы проводят предрейсовый осмотр
Виктория Никитина
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В Ростове кашляющих водителей не выпускают на линиюВ Ростове кашляющих водителей не выпускают на линиюФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону водителей общественного транспорта с признаками ОРВИ отправляют на лечение.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Все водители каждый день проходят предрейсовый осмотр, чтобы получить допуск к работе. На линию не выпускают сотрудников с кашлем, насморком, повышенной температурой и другими признаками ОРВИ. Эти меры ввели в рамках профилактики коронавируса.

Кроме того, на конечных остановках водители проводят дезинфекцию подвижного состава. Они обязаны протирать ручки и поручни, этот процесс строго контролируется через установленные в салоне камеры видеонаблюдения.

А в конце работы проводится влажная уборка. В транспорте разместили специальные информационные памятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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