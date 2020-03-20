Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу

20 Март 2020 2020-03-20T22:10:52+03:00

Мария Лиман жалуется на бессонницу и тревогу. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Изменить размер текста: A A

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман стала жаловаться на тревогу и бессонницу из-за коронавируса.

Об этом девушка рассказала в своем аккаунте Инстаграм. Ростовчанка выложила фото, на котором он сидит на песочном пляже с четвероногим другом. Красавица смотрит вдаль, как будто ждет хороших новостей.

- Я пытаюсь себя как-то подбадривать, но уже вторую ночь просыпаюсь и перечитываю русские и английские Новости в надежде, что завтра ещё не будет объявлено военное положение, - написала модель.

Девушка также поинтересовалась, как переносят сложившуюся ситуацию ее подписчики и сколько, по их мнению, продлится напряженная обстановка в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эх, какие ножки!»: Располневшая звезда «Playboy» Мария Лиман пожаловалась на лишний вес.

Девушка намерена похудеть во что бы то ни стало.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU