2020-03-20T22:10:52+03:00
Общество

Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу

Девушка вторую ночь просыпается и читает новости
Виктория Никитина
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Мария Лиман жалуется на бессонницу и тревогу. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмМария Лиман жалуется на бессонницу и тревогу. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман стала жаловаться на тревогу и бессонницу из-за коронавируса.

Об этом девушка рассказала в своем аккаунте Инстаграм. Ростовчанка выложила фото, на котором он сидит на песочном пляже с четвероногим другом. Красавица смотрит вдаль, как будто ждет хороших новостей.

- Я пытаюсь себя как-то подбадривать, но уже вторую ночь просыпаюсь и перечитываю русские и английские Новости в надежде, что завтра ещё не будет объявлено военное положение, - написала модель.

Девушка также поинтересовалась, как переносят сложившуюся ситуацию ее подписчики и сколько, по их мнению, продлится напряженная обстановка в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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