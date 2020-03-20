Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман стала жаловаться на тревогу и бессонницу из-за коронавируса.
Об этом девушка рассказала в своем аккаунте Инстаграм. Ростовчанка выложила фото, на котором он сидит на песочном пляже с четвероногим другом. Красавица смотрит вдаль, как будто ждет хороших новостей.
- Я пытаюсь себя как-то подбадривать, но уже вторую ночь просыпаюсь и перечитываю русские и английские Новости в надежде, что завтра ещё не будет объявлено военное положение, - написала модель.
Девушка также поинтересовалась, как переносят сложившуюся ситуацию ее подписчики и сколько, по их мнению, продлится напряженная обстановка в мире.
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ИСТОЧНИК KP.RU