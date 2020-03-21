Опасный поворот: в Ростовской области в аварии пострадала семья
В Ростовской области, в Зерноградском районе, накануне вечером, 20 марта, произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на 21 км автодороги «Мечетинская - х.Чернышевка» 29-летний водитель «девятки» не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина опрокинулась на повороте.
Водитель, и пассажиры, - жена и четырехлетний мальчик, пострадали. По данному факту проводится проверка.
В ГИБДД отметили, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
- Ранее он привлекался к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, - добавили ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU