Опасный поворот: в Ростовской области в аварии пострадала семья

21 Март 2020 2020-03-21T09:23:29+03:00

Во время маневра машина опрокинулась

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В Ростовской области, в Зерноградском районе, накануне вечером, 20 марта, произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на 21 км автодороги «Мечетинская - х.Чернышевка» 29-летний водитель «девятки» не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина опрокинулась на повороте.

Водитель, и пассажиры, - жена и четырехлетний мальчик, пострадали. По данному факту проводится проверка.

В ГИБДД отметили, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

- Ранее он привлекался к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, - добавили ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU