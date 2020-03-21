2020-03-21T09:42:57+03:00
Общество

Онлайн-покупки увеличились в 1,5 раза после перевода части компаний на удаленную работу

Розничную активность российских потребителей проанализировали в ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Розничную активность потребителей после перевода части сотрудников российских компаний на удаленную работу проанализировали в ВТБ. По данным специалистов, результаты транзакций в эквайринговой сети банка показывают, что россияне в 1,5 раза увеличили объем онлайн-покупок, на четверть выросли траты в аптеках и на треть – покупки авиабилетов. При этом москвичи на 25% сократили число поездок в общественном транспорте, а объем транзакций в крупных продуктовых магазинах вырос на 22%.

- В текущих условиях покупки в онлайне гораздо безопаснее: вы не контактируете с купюрами, а если платите смартфоном, то не нужно даже вводить пин-код, - рассказал руководитель департамента эквайринга - вице-президент ВТБ Алексей Киричек. - Наши клиенты совершают уже 86% своих операций бесконтактно, и этот показатель продолжает расти. Здесь мы входим в число мировых лидеров.

Так, за последнюю неделю на 22% вырос объем и на 10% – количество транзакций в супермаркетах. Средний чек варьируется в диапазоне от 900 до 1,8 тыс. рублей. На отдельные категории товаров, действительно, наблюдается высокий спрос, но на общей сумме чека это не сказывается. Важно, что в отличие от бума конца 2014 года специалисты не зафиксировали ажиотажного спроса на бытовую технику, рост в этом сегменте составил всего на 13%. Это говорит о том, что сейчас россияне более взвешенно подходят к своему потребительскому поведению.

К слову, впервые за долгое время стали расти объемы продаж авиабилетов. Траты на них за последнюю неделю увеличились на 32%.

- Одна из возможных причин состоит в том, что авиакомпании сейчас предлагают выгодные условия оформления и возврата билетов, - добавил собеседник. - Граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут перенести вылет.

КОНКРЕТНО

Рост оборота в сегменте онлайн-заказов составил*

В категории товаров для дома - на 47%,

В категории товаров для животных – на 30%,

В категории доставки еды и телеком-услуг – на 10%.

*Насколько вырос объем операций клиентов ВТБ.

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