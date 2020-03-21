2020-03-21T10:42:29+03:00
Общество

Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта

Рассказываем, какая погода будет в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Погода в эти выходные порадует ростовчанПогода в эти выходные порадует ростовчанФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта порадует ростовчан теплом. По прогнозам синоптиков, сегодня, в субботу, днем малооблачно, температура воздуха составит +14 градусов тепла. Вечером +13, без осадков.

Завтра, 22 марта, в Ростове-на-Дону также без осадков, но весь день будет пасмурно. Температура воздуха днем +14 градусов, вечером +11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону сотрудник ГИБДД сбил пешехода
Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей
Онлайн-покупки увеличились в 1,5 раза после перевода части компаний на удаленную работу
Опасный поворот: в Ростовской области в аварии пострадала семья
Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу
В Ростове высадят деревья в память о погибших воинах Великой Отечественной войны
Водителей автобусов с кашлем, насморком и повышенной температурой не выпускают на линию
В донской столице вынесли приговор снесшему резиновую лодку судоводителю
Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции
Бой Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера отложили из пандемии коронавируса
В Ростове задержали серийного вора-домушника
Новый сезон в «Сочи Парке» уже стартовал
В донской аптеке приставы арестовали лекарства из-за штрафа в два миллиона рублей
В Ростове-на-Дону центр фиксации нарушений ГИБДД перешел на удаленный режим работы
Без прав устроил погоню: под Ростовом задержали водителя, попытавшегося уйти от сотрудников ДПС
Жителей Ростовской области предупредили о режиме повышенной пожароопасности
Для профилактики коронавируса в Ростове моют автобусы прямо на маршрутах