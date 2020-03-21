Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта

21 Март 2020 2020-03-21T10:42:29+03:00

Погода в эти выходные порадует ростовчан Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Рассказываем, какая погода будет в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта

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Погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта порадует ростовчан теплом. По прогнозам синоптиков, сегодня, в субботу, днем малооблачно, температура воздуха составит +14 градусов тепла. Вечером +13, без осадков.

Завтра, 22 марта, в Ростове-на-Дону также без осадков, но весь день будет пасмурно. Температура воздуха днем +14 градусов, вечером +11.

ИСТОЧНИК KP.RU