Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Рассказываем, какая погода будет в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Погода в эти выходные порадует ростовчанФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта порадует ростовчан теплом. По прогнозам синоптиков, сегодня, в субботу, днем малооблачно, температура воздуха составит +14 градусов тепла. Вечером +13, без осадков.
Завтра, 22 марта, в Ростове-на-Дону также без осадков, но весь день будет пасмурно. Температура воздуха днем +14 градусов, вечером +11.
ИСТОЧНИК KP.RU