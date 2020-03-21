2020-03-21T10:54:09+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону сотрудник ГИБДД сбил пешехода

ЧП произошло недалеко от рынка «Алмаз»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полиция выясняет детали аварииПолиция выясняет детали аварииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове-на-Дону накануне вечером, 20 марта, произошла авария с участием полицейского и пешехода. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, во время службы сотрудник ехал на патрульном авто в районе рынка «Алмаз».

По предварительным данным, неожиданно из-за припаркованной машины на проезжую часть вышел пешеход.

Полицейский не смог вовремя затормозить, и мужчина оказался под колесами машины.

Водитель сразу же вызвал скорую помощь. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

- Сейчас по данному факту назначено проведение служебной проверки. Уже установлено, что сотрудники ГИБДД находились в рабочее время, в форменной одежде, без признаков алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала о том, что на Дону в аварии пострадала семья, в том числе и четырехлетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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