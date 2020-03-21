«В моде – 13 век»: ростовчанин вышел в город в костюме средневекового доктора

21 Март 2020 2020-03-21T13:26:52+03:00

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В Ростове-на-Дону в одном из магазинов накануне, 20 марта, был замечен необычный покупатель. Мужчина вышел «в люди» в маске и костюме доктора из средних веков. Фото ростовчанина в черной кожаной маске с клювом опубликовали с городском паблике.

- Ростовская мода, сезон весна-2020, - подписал снимок автор.

Отметим, такие костюмы в средневековой Европе носили врачи во время чумы. В клювы клали травы, которые, как считали в те времена, уберегали от заражения вирусом.

В сети под снимком разразилась дискуссия. Одни ростовчане поддержали мужчину, считая, что юмор во время паники не повредит. Другие осудили мужчину за то, что он пытается «хайпануть» на эпидемии, бушующей в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU