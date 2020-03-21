2020-03-21T13:52:56+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону и в Первомайском районе весной ограничат движение на нескольких улицах

Рассказываем, по каким дорогам нельзя будет проехать
Иван ТИМОФЕЕВ
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Из-за ремонтных работ в городе на нескольких улицах ограничили движенеИз-за ремонтных работ в городе на нескольких улицах ограничили движенеФото: Олег УКЛАДОВ
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С сегодняшнего дня, с 21 марта, в центре города начали реконструкцию водопровода. Поэтому до 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Театральный в створе улиц Филимоновская по одной полосе движения транспортных средств.

А из-за ремонта транспортной галереи с 21 по 31 марта ограничат движение транспортных средств по улице Киргизская в створе улиц 50 лет Ростсельмаша по одной полосе движения транспортных средств.

Из-за подготовки к строительным работам с 21 марта по 30 июня будет запрещена остановка транспортных средств на период разгрузки-погрузки по адресу: ул. Максима Горького, 98.

- В связи с производством работ по капитальному ремонту фасада здания по адресу: пер. Братский, 42-44а с 21 марта по 16 августа будет запрещена остановка транспортных средств по указанному адресу (восточная сторона), - добавили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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