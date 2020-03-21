В Ростовской области сосед списал с карты мужчины крупную сумму денег

21 Март 2020 2020-03-21T16:05:05+03:00

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Полицейские Азова раскрыли кражу с банковского счета. В отдел обратился местный житель, который пожаловался на то, что ему стали приходить смс о списании денег.

Сотрудники полиции быстро вычислили и задержали 40-летнего местного жителя. Оказалось, что деньги списывает сосед потерпевшего. Злоумышленник знал пароль от банковского счета жертвы. Воспользовавшись невнимательностью мужчины, он украл его банковскую карту, когда был в гостях, и списал деньги.

- Сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU