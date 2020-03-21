2020-03-21T16:05:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области сосед списал с карты мужчины крупную сумму денег

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Полицейские быстро вычислили и задержали злоумышленникаПолицейские быстро вычислили и задержали злоумышленникаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Полицейские Азова раскрыли кражу с банковского счета. В отдел обратился местный житель, который пожаловался на то, что ему стали приходить смс о списании денег.

Сотрудники полиции быстро вычислили и задержали 40-летнего местного жителя. Оказалось, что деньги списывает сосед потерпевшего. Злоумышленник знал пароль от банковского счета жертвы. Воспользовавшись невнимательностью мужчины, он украл его банковскую карту, когда был в гостях, и списал деньги.

- Сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области сосед списал с карты мужчины крупную сумму денег
В центре Ростова-на-Дону и в Первомайском районе весной ограничат движение на нескольких улицах
«В моде – 13 век»: ростовчанин вышел в город в костюме средневекового доктора
В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС на патрульном автомобиле сбил человека
Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей
Онлайн-покупки увеличились в 1,5 раза после перевода части компаний на удаленную работу
Опасный поворот: в Ростовской области в аварии пострадала семья
Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу
В Ростове высадят деревья в память о погибших воинах Великой Отечественной войны
Водителей автобусов с кашлем, насморком и повышенной температурой не выпускают на линию
В донской столице вынесли приговор снесшему резиновую лодку судоводителю
Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции
Бой Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера отложили из пандемии коронавируса
В Ростове задержали серийного вора-домушника
Новый сезон в «Сочи Парке» уже стартовал
В донской аптеке приставы арестовали лекарства из-за штрафа в два миллиона рублей
В Ростове-на-Дону центр фиксации нарушений ГИБДД перешел на удаленный режим работы
Без прав устроил погоню: под Ростовом задержали водителя, попытавшегося уйти от сотрудников ДПС
Жителей Ростовской области предупредили о режиме повышенной пожароопасности
Для профилактики коронавируса в Ростове моют автобусы прямо на маршрутах