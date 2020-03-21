2020-03-21T17:19:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась жительница Ростова-на-Дону

Из-за пандемии в стране закрывают авиасообщение, и женщина не может попасть в Россию
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Виктория Козлова, жительница Ростова-на-Дону, оказалась заложницей коронавируса. Женщина отправилась в туристическую поездку в Марокко, а 15 марта начались проблемы. Именно тогда российским туристам сообщили об отмене рейсов.

Как заявил представитель Консультационно-визового центра в Ростове-на-Дону Иван Непейвода, в Марокко застряли пять его клиентов, в том числе и наша землячка.

- Ситуация: 5 моих клиентов (пассажиров) застряли в Марокко. Помимо них, ещё порядка 400 человек там сидит и не может покинуть страну, так как Марокко "закрыли", рейсы регулярные отменили. По словам нашего туриста в консульстве им сказали: "У нас выходные и всего доброго до понедельника...". В S7, чей рейс отменили, говорят, что вернут деньги за билет, а помочь ничем не могут. Хочется привлечь внимание властей к этой ситуации, - написал Иван Непейвода на своей странице в «Фейсбуке».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нам бы сейчас только выжить»: коронавирус может уничтожить туристический бизнес на Дону

Из-за карантинных мер компании оказались на грани массовых банкротств

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла сокрушительный удар по отечественной туристической отрасли. Пока россиянам настоятельно рекомендуют оставаться дома и не выезжать за пределы страны (с такой просьбой к гражданам выступил Ростуризм), туроператоры, отельеры и рестораторы массово столкнулись с самым жестоким кризисом в своей индустрии за последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники из Китая и многомиллионные обороты: оперативники раскрыли банду, зарабатывающую на контрафакте
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 23-летнего торговца наркотиками
Среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась жительница Ростова-на-Дону
В Ростовской области сосед списал с карты мужчины крупную сумму денег
В центре Ростова-на-Дону и в Первомайском районе весной ограничат движение на нескольких улицах
«В моде – 13 век»: ростовчанин вышел в город в костюме средневекового доктора
В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС на патрульном автомобиле сбил человека
Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей
Онлайн-покупки увеличились в 1,5 раза после перевода части компаний на удаленную работу
Опасный поворот: в Ростовской области в аварии пострадала семья
Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу
В Ростове высадят деревья в память о погибших воинах Великой Отечественной войны
Водителей автобусов с кашлем, насморком и повышенной температурой не выпускают на линию
В донской столице вынесли приговор снесшему резиновую лодку судоводителю
Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции
Бой Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера отложили из пандемии коронавируса
В Ростове задержали серийного вора-домушника
Новый сезон в «Сочи Парке» уже стартовал
В донской аптеке приставы арестовали лекарства из-за штрафа в два миллиона рублей
В Ростове-на-Дону центр фиксации нарушений ГИБДД перешел на удаленный режим работы
Без прав устроил погоню: под Ростовом задержали водителя, попытавшегося уйти от сотрудников ДПС
Жителей Ростовской области предупредили о режиме повышенной пожароопасности
Для профилактики коронавируса в Ростове моют автобусы прямо на маршрутах