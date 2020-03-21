Среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась жительница Ростова-на-Дону

21 Март 2020 2020-03-21T17:19:35+03:00

Из-за пандемии в стране закрывают авиасообщение, и женщина не может попасть в Россию

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Виктория Козлова, жительница Ростова-на-Дону, оказалась заложницей коронавируса. Женщина отправилась в туристическую поездку в Марокко, а 15 марта начались проблемы. Именно тогда российским туристам сообщили об отмене рейсов.

Как заявил представитель Консультационно-визового центра в Ростове-на-Дону Иван Непейвода, в Марокко застряли пять его клиентов, в том числе и наша землячка.

- Ситуация: 5 моих клиентов (пассажиров) застряли в Марокко. Помимо них, ещё порядка 400 человек там сидит и не может покинуть страну, так как Марокко "закрыли", рейсы регулярные отменили. По словам нашего туриста в консульстве им сказали: "У нас выходные и всего доброго до понедельника...". В S7, чей рейс отменили, говорят, что вернут деньги за билет, а помочь ничем не могут. Хочется привлечь внимание властей к этой ситуации, - написал Иван Непейвода на своей странице в «Фейсбуке».

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Из-за карантинных мер компании оказались на грани массовых банкротств

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла сокрушительный удар по отечественной туристической отрасли. Пока россиянам настоятельно рекомендуют оставаться дома и не выезжать за пределы страны (с такой просьбой к гражданам выступил Ростуризм), туроператоры, отельеры и рестораторы массово столкнулись с самым жестоким кризисом в своей индустрии за последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU