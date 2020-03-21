В Ростове-на-Дону полицейские задержали 23-летнего торговца наркотиками
В Железнодорожном районе донской столицы полицейские задержали 23-летнего местного жителя. При обыске у него нашли свертки с неизвестным веществом.
- Физико-химическое исследование показало, что данные вещества - наркотические средства «N-метилэфедрон», массой около 200 граммов и «мефедрон», массой более 200 граммов. Полицейские выяснили, что фигурант хранил наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок на территории города Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на преступление – незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мера пресечения – заключение под стражу.
Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU