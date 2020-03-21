В Ростове-на-Дону полицейские задержали 23-летнего торговца наркотиками

21 Март 2020 2020-03-21T18:03:25+03:00

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В Железнодорожном районе донской столицы полицейские задержали 23-летнего местного жителя. При обыске у него нашли свертки с неизвестным веществом.

- Физико-химическое исследование показало, что данные вещества - наркотические средства «N-метилэфедрон», массой около 200 граммов и «мефедрон», массой более 200 граммов. Полицейские выяснили, что фигурант хранил наркотики для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок на территории города Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на преступление – незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мера пресечения – заключение под стражу.

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU