Работники из Китая и многомиллионные обороты: оперативники раскрыли банду, зарабатывающую на контрафакте

21 Март 2020 2020-03-21T18:42:16+03:00

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Сотрудники Южной оперативной таможни и областной ФСБ вышли на след межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок. Злоумышленники работали с размахом. Оборот незаконного производства составлял 500 миллионов рублей в месяц.

Подпольные цеха, в которых изготавливали сигареты известных марок, были разбросаны по всему югу России.

Подпольные цеха были разбросаны по всему югу России. Фото: Южная оперативная таможня

- Злоумышленники выдавали незаконные цеха за складские помещения. Здания были оборудованы системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Костяк работников незаконных цехов составили граждане Китая, проживавшие непосредственно в местах производства, - рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Сырье и производственное оборудование китайского производства, по оперативным данным, были ввезены на территорию России незаконно. В настоящее время идет изъятие контрафактных сигарет, производственного сырья и оборудования, а также проводятся дополнительные оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU