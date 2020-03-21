2020-03-21T18:42:16+03:00
Общество

Работники из Китая и многомиллионные обороты: оперативники раскрыли банду, зарабатывающую на контрафакте

Злоумышленники поставили на поток производство нелегальных сигарет
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Нелегальный оборот сигарет принял промышленные масштабы. Фото: Южная оперативная таможняНелегальный оборот сигарет принял промышленные масштабы. Фото: Южная оперативная таможня
Изменить размер текста:

Сотрудники Южной оперативной таможни и областной ФСБ вышли на след межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок. Злоумышленники работали с размахом. Оборот незаконного производства составлял 500 миллионов рублей в месяц.

Подпольные цеха, в которых изготавливали сигареты известных марок, были разбросаны по всему югу России.

Подпольные цеха были разбросаны по всему югу России. Фото: Южная оперативная таможня

Подпольные цеха были разбросаны по всему югу России. Фото: Южная оперативная таможня

- Злоумышленники выдавали незаконные цеха за складские помещения. Здания были оборудованы системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Костяк работников незаконных цехов составили граждане Китая, проживавшие непосредственно в местах производства, - рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Сырье и производственное оборудование китайского производства, по оперативным данным, были ввезены на территорию России незаконно. В настоящее время идет изъятие контрафактных сигарет, производственного сырья и оборудования, а также проводятся дополнительные оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники из Китая и многомиллионные обороты: оперативники раскрыли банду, зарабатывающую на контрафакте
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 23-летнего торговца наркотиками
Среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась жительница Ростова-на-Дону
В Ростовской области сосед списал с карты мужчины крупную сумму денег
В центре Ростова-на-Дону и в Первомайском районе весной ограничат движение на нескольких улицах
«В моде – 13 век»: ростовчанин вышел в город в костюме средневекового доктора
В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС на патрульном автомобиле сбил человека
Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей
Онлайн-покупки увеличились в 1,5 раза после перевода части компаний на удаленную работу
Опасный поворот: в Ростовской области в аварии пострадала семья
Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу
В Ростове высадят деревья в память о погибших воинах Великой Отечественной войны
Водителей автобусов с кашлем, насморком и повышенной температурой не выпускают на линию
В донской столице вынесли приговор снесшему резиновую лодку судоводителю
Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции
Бой Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера отложили из пандемии коронавируса
В Ростове задержали серийного вора-домушника
Новый сезон в «Сочи Парке» уже стартовал
В донской аптеке приставы арестовали лекарства из-за штрафа в два миллиона рублей
В Ростове-на-Дону центр фиксации нарушений ГИБДД перешел на удаленный режим работы
Без прав устроил погоню: под Ростовом задержали водителя, попытавшегося уйти от сотрудников ДПС
Жителей Ростовской области предупредили о режиме повышенной пожароопасности
Для профилактики коронавируса в Ростове моют автобусы прямо на маршрутах