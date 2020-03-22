В Ростове-на-Дону после столкновения с легковым авто «Мерседес» опрокинулся на бок
В Ростове-на-Дону, накануне вечером, 21 марта, произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Как рассказали в соцсетях очевидцы, во время движения столкнулись «Опель» и «Мерседес». Удар был такой силы, что у «Опеля» отвалилось заднее колесо, а «Мерседес» отбросило в сторону на несколько метров, после чего он перевернулся на бок.
"Мерседес" опрокинулся на бок. Фото: соцсети
Как сообщают свидетели аварии, погибших нет. Также очевидцы отметили, что место, где случилось ДТП, «богато» на аварии. По словам ростовчан, на этом участке дороги часто бывают дорожно-транспортные происшествия.
Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на Дону в аварии пострадала семья. Среди раненых - четырехлетний мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU