«Какие времена, такие букеты»: ростовчане обсуждают букет из туалетной бумаги

22 Март 2020 2020-03-22T09:34:03+03:00

Снимок необычной композиции для подарка вызвал целую дискуссию в сети

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Жители Ростова-на-Дону обсуждают необычный букет из трех рулонов туалетной бумаги. Фото девушки с необычным букетом в руках появилось накануне, 21 марта, в одном из городских пабликов.

Пост набрал уже 400 лайков и полсотни комментариев.

- Какие времена, такие букеты, - написал один из пользователей.

Другой высказал мнение, что в композиции явно не хватает гречневой крупы.

Однако часть пользователей высказали мнение, что в такой ситуации, когда мир охвачен эпидемией, шутки про коронавирус не уместны.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась ростовчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU