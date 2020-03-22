«Какие времена, такие букеты»: ростовчане обсуждают букет из туалетной бумаги
Жители Ростова-на-Дону обсуждают необычный букет из трех рулонов туалетной бумаги. Фото девушки с необычным букетом в руках появилось накануне, 21 марта, в одном из городских пабликов.
Пост набрал уже 400 лайков и полсотни комментариев.
- Какие времена, такие букеты, - написал один из пользователей.
Другой высказал мнение, что в композиции явно не хватает гречневой крупы.
Однако часть пользователей высказали мнение, что в такой ситуации, когда мир охвачен эпидемией, шутки про коронавирус не уместны.
Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась ростовчанка.
ИСТОЧНИК KP.RU