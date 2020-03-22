В Таганроге врачи побоялись приходить к девушке, вернувшейся из Испании

22 Март 2020 2020-03-22T10:58:08+03:00

После жалобы в соцсетях девушку все же осмотрел врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она жаловалась на кашель и странные ощущения в легких

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Жительница Таганрога недавно прилетела из Испании, где коронавирусом болеют 17 тысяч человек. На своей странице в соцсети Юлия Олейникова сообщила, еще накануне возвращения на родину она чувствовала недомогание. Девушка кашляла и испытывала странные ощущения в легких.

Оказавшись в Таганроге, Юля первым делом позвонила в скорую, там ей посоветовали обратиться в поликлинику. Но терапевт, по словам девушки, отказался выехать к Юлии. Он, якобы, сослался на то, что не может, так как боится заразиться сам и заразить всю семью.

- Я понимаю, что его отправляют ко мне без защиты. Тогда пусть скажет, куда обратиться, чтобы приехали люди в экипировке. Я бы не была так настойчива, если бы не кашель и тянущее, щекочущее ощущение вверху легких. Я не ставлю себе никаких диагнозов, но это надо как-то лечить, — поделилась Олейникова со своими подписчиками.

После того, как информация появилась в сети, вопрос решить удалось. Врач к ней все-таки приехал. Девушке измерили температуру, давление, осмотрели горло. В итоге в больницу Юля не поехала и приняла решение лечиться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU