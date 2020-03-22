Маргарита Симноньян назвала Ростов чистым, шикарным и сияющим
Маргарита Симоньян, редактор Russia Today, на днях побывала в Ростове-на-Дону и пришла в восторг от города.
- Ростов чистый, шикарный, сияющий, заслуженно самодовольный, купеческий, неторопливый. Люди гуляют, пьют пиво, покупают весенние маечки в модных бутиках. Не покидает ощущение какой-то ностальгической нормальности. Вообще — нормальности, - написала она на своей странице в соцсетях.
Также Симоньян рассказала, что ела в донской столице раков, вяленого рыбца с тараночкой, тушеную с икрой сазана капуста, домашнюю вяленую говядину, жареные сазаньи ребрышки и щучью икру со сметаной.
В конце поста главный редактор призналась в люби к Ростову.
ИСТОЧНИК KP.RU