Маргарита Симноньян назвала Ростов чистым, шикарным и сияющим

22 Март 2020 2020-03-22T15:24:22+03:00

Маргарита Симоньян бывает на юге страны, когда начинают цвести сады.Фото: личная страница Симоньян в соцсетях

Главный редактор «России сегодня» в восторге от донской столица

Изменить размер текста: A A

Маргарита Симоньян, редактор Russia Today, на днях побывала в Ростове-на-Дону и пришла в восторг от города.

- Ростов чистый, шикарный, сияющий, заслуженно самодовольный, купеческий, неторопливый. Люди гуляют, пьют пиво, покупают весенние маечки в модных бутиках. Не покидает ощущение какой-то ностальгической нормальности. Вообще — нормальности, - написала она на своей странице в соцсетях.

Также Симоньян рассказала, что ела в донской столице раков, вяленого рыбца с тараночкой, тушеную с икрой сазана капуста, домашнюю вяленую говядину, жареные сазаньи ребрышки и щучью икру со сметаной.

В конце поста главный редактор призналась в люби к Ростову.

ИСТОЧНИК KP.RU