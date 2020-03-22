2020-03-22T15:24:22+03:00
Общество

Маргарита Симноньян назвала Ростов чистым, шикарным и сияющим

Главный редактор «России сегодня» в восторге от донской столица
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Маргарита Симоньян бывает на юге страны, когда начинают цвести сады.Фото: личная страница Симоньян в соцсетяхМаргарита Симоньян бывает на юге страны, когда начинают цвести сады.Фото: личная страница Симоньян в соцсетях
Изменить размер текста:

Маргарита Симоньян, редактор Russia Today, на днях побывала в Ростове-на-Дону и пришла в восторг от города.

- Ростов чистый, шикарный, сияющий, заслуженно самодовольный, купеческий, неторопливый. Люди гуляют, пьют пиво, покупают весенние маечки в модных бутиках. Не покидает ощущение какой-то ностальгической нормальности. Вообще — нормальности, - написала она на своей странице в соцсетях.

Также Симоньян рассказала, что ела в донской столице раков, вяленого рыбца с тараночкой, тушеную с икрой сазана капуста, домашнюю вяленую говядину, жареные сазаньи ребрышки и щучью икру со сметаной.

В конце поста главный редактор призналась в люби к Ростову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маргарита Симноньян назвала Ростов чистым, шикарным и сияющим
В Таганроге врачи побоялись приходить к девушке, вернувшейся из Испании
В Ростове-на-Дону под наблюдением из-за коронавируса находятся 412 человек
«Какие времена, такие букеты»: ростовчане обсуждают букет из туалетной бумаги
В Ростове-на-Дону после столкновения с легковым авто «Мерседес» опрокинулся на бок
Работники из Китая и многомиллионные обороты: оперативники раскрыли банду, зарабатывающую на контрафакте
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 23-летнего торговца наркотиками
Среди россиян, застрявших в Марокко из-за коронавируса, оказалась жительница Ростова-на-Дону
В Ростовской области сосед списал с карты мужчины крупную сумму денег
В центре Ростова-на-Дону и в Первомайском районе весной ограничат движение на нескольких улицах
«В моде – 13 век»: ростовчанин вышел в город в костюме средневекового доктора
В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС на патрульном автомобиле сбил человека
Тепло и пасмурно: погода в Ростове-на-Дону 21 и 22 марта
Житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей
Онлайн-покупки увеличились в 1,5 раза после перевода части компаний на удаленную работу
Опасный поворот: в Ростовской области в аварии пострадала семья
Мария Лиман пожаловалась на тревогу и бессонницу
В Ростове высадят деревья в память о погибших воинах Великой Отечественной войны
Водителей автобусов с кашлем, насморком и повышенной температурой не выпускают на линию
В донской столице вынесли приговор снесшему резиновую лодку судоводителю
Кирилл Серебренников рассказал, как не сойти с ума в изоляции
Бой Дмитрия Кудряшова и Руслана Файфера отложили из пандемии коронавируса
В Ростове задержали серийного вора-домушника
Новый сезон в «Сочи Парке» уже стартовал
В донской аптеке приставы арестовали лекарства из-за штрафа в два миллиона рублей
В Ростове-на-Дону центр фиксации нарушений ГИБДД перешел на удаленный режим работы
Без прав устроил погоню: под Ростовом задержали водителя, попытавшегося уйти от сотрудников ДПС
Жителей Ростовской области предупредили о режиме повышенной пожароопасности
Для профилактики коронавируса в Ростове моют автобусы прямо на маршрутах