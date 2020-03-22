В Ростове-на-Дону у невнимательного посетителя бара украли крупную сумму денег
ВоОтдел полиции Кировского района Ростова с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что отдыхал вечером в баре и оставил без присмотра пиджак, в котором находились деньги. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник незаметно украл 45 тысяч рублей.
- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 32-летнего местного жителя, который ранее привлекался за кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области
ИСТОЧНИК KP.RU