2020-03-22T17:14:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у невнимательного посетителя бара украли крупную сумму денег

Мужчина оставил пиджак без присмотра и лишился наличности
Иван ТИМОФЕЕВ
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Подозреваемого доставили в отдел полицииПодозреваемого доставили в отдел полицииФото: Ирина ПОТЕРЯ
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ВоОтдел полиции Кировского района Ростова с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что отдыхал вечером в баре и оставил без присмотра пиджак, в котором находились деньги. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник незаметно украл 45 тысяч рублей.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 32-летнего местного жителя, который ранее привлекался за кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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