В Ростове-на-Дону почти 800 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Все большее количество ростовчан оказывается под наблюдением из-за коронавируса. На сегодняшний день это число выросло до761.
По состоянию на 22 марта 2020 года на территории города Ростова-на-Дону случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
6 пациентов с профилактической целью помещены в инфекционный модуль ЦГБ, 15 человек пребывают в обсерваторе.
Выбыло из-под наблюдения 7 человек, находившихся в самоизоляции.
- На 12.00 22.03.2020 фактов наличия лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции в городе Ростове-на-Дону не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что с 20 марта больничный можно оформить дистанционно.
Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.
Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU