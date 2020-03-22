В Ростове-на-Дону почти 800 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T18:44:01+03:00

С каждым днем растет число ростовчан, оказавшихся под наблюдением из-за коронавируса Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Все они приехали из эпидемиологически неблагополучных стран

Изменить размер текста: A A

Все большее количество ростовчан оказывается под наблюдением из-за коронавируса. На сегодняшний день это число выросло до761.

По состоянию на 22 марта 2020 года на территории города Ростова-на-Дону случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

6 пациентов с профилактической целью помещены в инфекционный модуль ЦГБ, 15 человек пребывают в обсерваторе.

Выбыло из-под наблюдения 7 человек, находившихся в самоизоляции.

- На 12.00 22.03.2020 фактов наличия лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции в городе Ростове-на-Дону не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что с 20 марта больничный можно оформить дистанционно.

Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU