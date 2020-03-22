2020-03-22T19:06:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону провели большой субботник

В нем приняли участие больше 2000 человек
Иван ТИМОФЕЕВ
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В городе прошел большой субботник. Фото: пресс-служба городской администрацииВ городе прошел большой субботник. Фото: пресс-служба городской администрации
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В донской столице 21 марта в рамках проведения «Месячника чистоты» во всех районах города был проведен субботник после зимнего периода.

В мероприятиях приняли участие более 2 тыс. человек, 188 предприятий и организаций, было задействовано примерно 90 единиц техники.

- Участники субботника убирали стихийные свалочные очаги, созданные горожанами, юридические лица мыли свои витрины и фасады, убирали прилегающую территорию, коммунальные службы красили ограждения, мыли проезжие части, белили деревья.

По итогам выполненных работ было вывезено 330 тонн мусора, очищены территории общей площадью 980 тыс. квадратных метров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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