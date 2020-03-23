За один день один человек погиб и один пострадал в пожарах в Ростовской области

23 Март 2020 2020-03-23T08:44:56+03:00

Один человек погиб и один пострадал в пожарах в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС по РО

И пострадавший, и погибший были мужского пола

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В донском регионе произошло два пожара, в которых один человек пострадал, а еще один погиб.

Оба происшествия случились вчера, 22 марта. Первое возгорание произошло около четырех часов дня. На пульт дежурного поступило сообщение, что в посёлке Конезавод имени Будённого Сальского района вспыхнул частный дом. Для тушения здания на улице Спортивной выехали пятеро огнеборцев и одна единица техники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, к моменту приезда пожарных площадь пожара уже составляла 12 квадратных метров.

В результате ЧП погиб 58-летний мужчина. Пожар произошел из-за короткого замыкания проводки.

Еще случай произошёл уже непосредственно в Ростове-на-Дону, в микрорайоне Александровка. В переулке Боковском около половины пятого вечера загорелось бесхозное здание.

- Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К тушению привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

При пожаре пострадал один 36-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. По данным МЧС, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU