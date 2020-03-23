2020-03-23T09:02:55+03:00
Общество

Выгулять утюг вышла молодая парочка в донской столице

"Когда не дают завести собаку"
Виктория Никитина
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Парочка выгуливала утюг в Ростове. Фото: соцсетиПарочка выгуливала утюг в Ростове. Фото: соцсети
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В донской столице влюбленная парочка вывела на прогулку своего нестандартного домашнего питомца.

Им оказался никто иной, как утюг. Парень с девушкой выгуливали изделие бытовой техники на торчащем из него проводе и гладильная принадлежность с грохотом "бежала" по тротуару. Прохожие были крайне удивлены поведением молодых людей. Парочку с утюгом сфотографировали, а снимки выложили в одном из городских пабликов соцсети.

- Когда не дают завести собаку, - написал автор фотографий.

Жители донской столицы не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

«По мотивам мультфильма "Варежка"», Как только за пределами страны, кто-то начинает исполнять, тут же в России подхватывают», «Уже не первый раз такое в сети вижу», - написали в комментариях ростовчане.

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Кот абсолютно спокойно сидел на шее своего хозяина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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